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«Захочет ли сам Артём ехать?» Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

«Захочет ли сам Артём ехать?» Широков — о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артём ехать? Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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