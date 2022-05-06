Радченко считает, что в «Црвене Звезде» Дзюба может стать примером для молодых игроков

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего клуба из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».



«Это большая неожиданность. «Црвена Звезда» заинтересована в таком центральном нападающем, как Артём Дзюба — он может показывать пример молодым игрокам. Мы знаем, что «Црвена» очень хорошо работает по юношам. Это такой конвейер, откуда потом игроки уезжают в сильные чемпионаты. Для этой команды очень важно каждый год играть в еврокубках, а особенно в Лиге чемпионов. Наверняка такой опытный игрок, который может помочь в их игровых схемах, нужен «Црвене Звезде» и тренерскому штабу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.