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Селихов — об отстранении России: грустить не стоит, нужно играть и наслаждаться жизнью

Селихов — об отстранении России: грустить не стоит, нужно играть и наслаждаться жизнью
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Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров на следующий сезон.

«Как отреагировал на решение УЕФА отстранить Россию на следующий сезон? Это было понятно ещё месяц назад, другого исхода я и не ожидал. Даже не удивился. Конечно, мне очень хотелось поехать на чемпионат мира. Но грустить не стоит, нужно наслаждаться жизнью, играть в футбол.

Возможно ли получать удовольствие от футбола без еврокубков? А что мы можем сделать? Писать петиции? Честно, не знаю. Если поможет петиция, то я готов подписать, дайте мне её.

Конечно, это всё обидно: у нас был хороший групповой этап в Лиге Европы, хотелось попробовать свои силы в 1/8. Но от футболистов, к сожалению, в этой ситуации ничего не зависело», — приводит слова Селихова Sport24.

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Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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