Селихов — о «Зените»: когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто коридор не делал

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о результатах нынешнего сезона.



«У «Спартака» непростой сезон, до сих пор грозит попадание в стыки. Это придаёт дополнительной ответственности. А где ответственность, там есть и нервозность. Но мы «Спартак», и, думаю, до стыков не дойдёт. Понятно, что сезон смазанный и где-то что-то не получилось, но зато этот сезон нас многому научит.



Честно, не любитель оценивать судей. Они тоже люди, им тоже свойственно ошибаться. Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать. Повторюсь, человеческий фактор.



«Спартак» должен сделать чемпионский коридор? Не знаю. Когда мы становились чемпионами, по-моему, нам никто нигде не делал чемпионский коридор», — цитирует Селихова «Матч ТВ».