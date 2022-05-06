Судья Матюнин не прошёл проверку на полиграфе

Судья Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). В этом матче Матюнин совершил результативные ошибки, что было подтверждено ЭСК.
Впоследствии и Матюнин, и арбитр VAR Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе. Шадыханов успешно прошёл его, а Матюнин — нет.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием».
Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.
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