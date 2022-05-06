Селихов: итальянский импульс чувствуется. Мне комфортно и интересно работать с Ваноли
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от работы с итальянским главным тренером Паоло Ваноли.
«Наверное, мы, голкиперы, больше времени проводим с тренером вратарей. Но скажу так: итальянский импульс чувствуется. Мне комфортно и интересно работать с Ваноли.
Есть те, кто считает наигранными его эмоциональные празднования голов? Ну, кто хочет, пусть считает так, мне без разницы. Думаю, это проявляется его характер. К тому же это его первый сезон как главного тренера. Может, поэтому и идёт больше эмоций при празднованиях. Это нормально. Каждый по-разному выплёскивает эмоции.
Ваноли может как Каррера ударить по макету? Зарядить по-итальянски? Конечно. Это хорошо мотивирует», — цитирует Селихова «Матч ТВ».
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