Селихов: итальянский импульс чувствуется. Мне комфортно и интересно работать с Ваноли

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями от работы с итальянским главным тренером Паоло Ваноли.



«Наверное, мы, голкиперы, больше времени проводим с тренером вратарей. Но скажу так: итальянский импульс чувствуется. Мне комфортно и интересно работать с Ваноли.



Есть те, кто считает наигранными его эмоциональные празднования голов? Ну, кто хочет, пусть считает так, мне без разницы. Думаю, это проявляется его характер. К тому же это его первый сезон как главного тренера. Может, поэтому и идёт больше эмоций при празднованиях. Это нормально. Каждый по-разному выплёскивает эмоции.



Ваноли может как Каррера ударить по макету? Зарядить по-итальянски? Конечно. Это хорошо мотивирует», — цитирует Селихова «Матч ТВ».