Хохлов: «Динамо» более опытная команда, но «Крылья Советов» не будут мальчиками для битья

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
«Я бы не сказал, что «Динамо» однозначный фаворит предстоящей встречи. «Крылья Советов» — очень хорошая и играющая команда. Должен получиться очень интересный матч. Обе команды играют в атакующий футбол. Кому это на руку — не знаю. «Динамо» будет постатуснее: команда с именем, более опытная. Однако «Крылья Советов» мальчиками для битья точно не будут», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 27 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (49).
- 6 мая 2022
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