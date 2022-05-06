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Силкин: «Динамо» едет в Самару не на прогулку. Не видел, чтобы у команды не было желания

Силкин: «Динамо» едет в Самару не на прогулку. Не видел, чтобы у команды не было желания
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«А чего теперь ожидать? К сожалению, за чемпионство «Динамо» побороться не удалось. Надеюсь, команда поборется хотя бы за тройку.

Первую часть сезона команда провела очень хорошо, все обратили внимание на «Динамо» и разобрали по косточкам. Команда сейчас играет на том же уровне, но соперники стали более серьёзно относиться к «Динамо», поэтому и идёт потеря очков. Состав молодой, присутствует нестабильность. Видно, что многим ребятам не хватает мастерства, нужно набраться опыта.

Понятно, что с «Крыльями» просто не будет. Сегодня обе команды будут биться. «Динамо» едет в Самару не на прогулку — не для того, чтобы отдавать очки. У «Динамо» я не видел ни одной игры, чтобы команда не боролась. Может не получаться, но чтобы у команды не было желания бороться — такого я не видел», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

После 27 туров турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 61 очко и досрочно оформивший чемпионство. В тройку лидеров также входят московское «Динамо» (52) и «Сочи» (49).

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