Футбольные матчи могут сократить до 60 минут и ввести «чистое» игровое время

Глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривают возможность сокращения футбольных матчей до 60 минут. Также рассматривается вариант введения «чистого» игрового времени, сообщил известный экс-арбитр Марк Клаттенбург в своей колонке Daily Mail.

«Судьи знают, что добавленное время является спорным вопросом. Команда-победитель хочет меньше, проигравшая команда хочет больше. Я думаю, что есть решение — это 60-минутные матчи с введением «чистого времени». Данную идею сейчас прорабатывают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Эта система работает в баскетболе, может сработать и в футболе.

Судья будет ставить на паузу время матча, например, когда мяч выходит из игры, или когда оказывается помощь травмированному игроку, или когда футболисты общаются с арбитром. Таким образом, длительность каждого матча будет фиксированной, и мы избавимся от противоречия в вопросе времени», — написал Клаттенбург.