Фердинанд: на месте Мбаппе ушёл бы в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.



«Мне нравится игра Мбаппе. На его месте я ушёл бы в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для «ПСЖ».



На таком уровне выбором управляют не деньги. Он должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией самого себя. Если он считает, что это «ПСЖ», то пусть будет так. Главный вопрос для него должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?»



Месси и Роналду уже не будут основными претендентами на «Золотой мяч». Кто станет их наследником? Мбаппе должен доказать, что пришла его очередь», — цитирует Фердинанда Canal Champions Club.