Фердинанд: на месте Мбаппе ушёл бы в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Мне нравится игра Мбаппе. На его месте я ушёл бы в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для «ПСЖ».
На таком уровне выбором управляют не деньги. Он должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией самого себя. Если он считает, что это «ПСЖ», то пусть будет так. Главный вопрос для него должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?»
Месси и Роналду уже не будут основными претендентами на «Золотой мяч». Кто станет их наследником? Мбаппе должен доказать, что пришла его очередь», — цитирует Фердинанда Canal Champions Club.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
13:31
-
13:25
-
13:14
-
13:03
-
12:56
-
12:37
-
12:29
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:54
-
11:35
-
11:28
-
11:17
-
11:12
-
10:59
-
10:41
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:26
-
09:01
-
08:30
-
07:43
-
07:23
-
07:04
-
05:34
-
03:35
Партнерский контент