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Агент: Марко Николич 100% вернётся в Россию

Агент: Марко Николич 100% вернётся в Россию
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Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего тренера «Локомотива» Марко Николича, заявил, что специалист со стопроцентной вероятностью вернётся в Россию.

«На «Локомотив» у него не осталось никаких обид. Такое бывает в спорте. Он не подходил под концепцию новых немецких менеджеров, их взгляды не совпали. У Марко психология победителя, он хотел бороться за чемпионство, а не за пятые-шестые места.

Интерес к Николичу в России сохраняется, но пока он не определился с новой командой. Ближе к 15 мая должен принять решение. Он 100% вернется в Россию. Но сейчас вашу страну отстранили от еврокубков, для тренера это сдерживающий фактор. Посмотрим, что будет в будущем. Уверен, что он ещё поработает в РПЛ. Возможно, не сейчас, но через год-два», — приводит слова Йоксимовича «Матч ТВ».

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.

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