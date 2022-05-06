Артета прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с лондонским клубом. Напомним, новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.
«Я взволнован, благодарен и очень, очень счастлив сегодня. Хочу вывести клуб на новый уровень и по-настоящему конкурировать с лучшими командами Англии. Для этого мы должны играть в Лиге чемпионов. Мы должны иметь возможность развивать команду, улучшать наших игроков, улучшать все отделы клубной структуры, налаживать ещё более тесную связь с болельщиками, улучшать атмосферу на «Эмирейтс», иметь возможность подписывать самых талантливых футболистов. Проект «Арсенала» будет развит до такого уровня», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
Новость по темеМикель Артета продлил контракт с «Арсеналом»
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