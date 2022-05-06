Соломатин: учитывая последние результаты «Сочи», есть сомнения, что ЦСКА добьётся успеха

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 7 мая, в 19:00 мск.
«Учитывая последние результаты «Сочи», футбол, который они показывают, есть сомнения, что ЦСКА завтра добьётся успеха. Только за счёт стопроцентной концентрации, слаженной игры в обороне, в атаке, реализации своих моментов армейцы смогут достичь нужного результата. Если не бить по воротам, как это было в Грозном, как можно выиграть матч?
Исход матча может решить выигранный микроэпизод. Должна быть концентрация на каждом участке поля. Мне бросилось в глаза, что, когда легионеры только приехал в Россию, они показывали совсем другой футбол, нежели сейчас. Бывали матчи, когда у того же Карраскаля чуть ли не каждое действие было со знаком минус. Все ребята должны собраться и выдать свой максимум», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 6 мая 2022
-
15:11
-
15:07
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:04
-
13:57
-
13:51
-
13:31
-
13:25
-
13:14
-
13:03
-
12:56
-
12:37
-
12:29
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:54
-
11:35
-
11:28
-
11:17
-
11:12
-
10:59
-
10:41
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:49