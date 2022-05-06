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Соломатин: учитывая последние результаты «Сочи», есть сомнения, что ЦСКА добьётся успеха

Соломатин: учитывая последние результаты «Сочи», есть сомнения, что ЦСКА добьётся успеха
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Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о предстоящем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча состоится завтра, 7 мая, в 19:00 мск.

«Учитывая последние результаты «Сочи», футбол, который они показывают, есть сомнения, что ЦСКА завтра добьётся успеха. Только за счёт стопроцентной концентрации, слаженной игры в обороне, в атаке, реализации своих моментов армейцы смогут достичь нужного результата. Если не бить по воротам, как это было в Грозном, как можно выиграть матч?

Исход матча может решить выигранный микроэпизод. Должна быть концентрация на каждом участке поля. Мне бросилось в глаза, что, когда легионеры только приехал в Россию, они показывали совсем другой футбол, нежели сейчас. Бывали матчи, когда у того же Карраскаля чуть ли не каждое действие было со знаком минус. Все ребята должны собраться и выдать свой максимум», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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