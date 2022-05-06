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«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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18:00 Мск
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КДК наказал «Динамо» закрытием трёх секторов трибун на один матч РПЛ условно

КДК наказал «Динамо» закрытием трёх секторов трибун на один матч РПЛ условно
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам нескольких матчей 27-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Урал»: за скандировании зрителями оскорбительных выражений — штраф «Динамо» 80 тысяч рублей. Клуб обязан провести один домашний матч с закрытыми секторами Д101-103 условно.

«Зенит» — «Локомотив»: за скандирования зрителями оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, «Локо» — на 80 тысяч рублей. На 23-й и 45-й минуте матча болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения, больше в рапорте ничего не сказано.

«Спартак» — «Крылья Советов»: Ваноли выходил за пределы технической зоны. Штраф — 30 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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