КДК РФС отменил красную карточку игрока «Краснодара» Апекова после матча с «Локомотивом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решениях, которые были приняты по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» (1:0).



«Сторожук оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Штраф «Краснодару» 20 тысяч за появление на поле постороннего лица.



Получили от «Краснодара» заявление об отмене красной Апекова. ЭСК установила, что судья ошибочно удалил игрока. КДК отменил красную Апекова», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Краснодар» набрал 45 очков в 26 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (41) — на 6-м месте.