Газизов: Беленову предписана операция, но тогда он пропустит полгода. Без неё — три месяца

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о состоянии здоровья вратаря клуба Александра Беленова. Ранее игрок «Химок» Эльмир Набиуллин был дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ за столкновение с Беленовым.



«Не мы решали. Если дали Набиуллину шесть матчей, значит, шесть.



Здоровье Беленова? Пока не определились будем ли делать операцию — 50/50. Она ему предписана, но мы хотим попробовать консервативно. Просто при операции он пропустит полгода, без неё — три месяца», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, вратарь получил травму на девятой минуте матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Беленов не смог продолжить встречу и покинул поле в слезах. После просмотра момента на VAR судья удалил защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина, с которым столкнулся Беленов.

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