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Александр Мостовой: ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом» — «Сочи» наберёт очки

Александр Мостовой: ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом» — «Сочи» наберёт очки
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра состоится завтра, 7 мая, в 19:00 мск.

«ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом». Я такого давно не видел. Было ощущение, что это не те иностранцы, которые приехали. Поэтому надо как-то реабилитироваться. Мы столько авансов выдали этой команде, которая там четыре раза подряд выиграла. Ощущение, что их кто-то заразил.

«Сочи» — хорошая команда и на ходу. Они стремятся повторить какой-то свой исторический рекорд. Им надо закончить на хорошей ноте. Здесь я жду открытый футбол. ЦСКА после своих поражений должен разозлиться. Но непонятно, в каком состоянии сейчас иностранцы: может, они там сидят с чемоданом уже. Поэтому мне ближе «Сочи»: думаю, они наберут очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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