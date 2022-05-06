Александр Мостовой: ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом» — «Сочи» наберёт очки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от встречи 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой сыграют ЦСКА и «Сочи». Игра состоится завтра, 7 мая, в 19:00 мск.



«ЦСКА после бездарной игры с «Ахматом». Я такого давно не видел. Было ощущение, что это не те иностранцы, которые приехали. Поэтому надо как-то реабилитироваться. Мы столько авансов выдали этой команде, которая там четыре раза подряд выиграла. Ощущение, что их кто-то заразил.



«Сочи» — хорошая команда и на ходу. Они стремятся повторить какой-то свой исторический рекорд. Им надо закончить на хорошей ноте. Здесь я жду открытый футбол. ЦСКА после своих поражений должен разозлиться. Но непонятно, в каком состоянии сейчас иностранцы: может, они там сидят с чемоданом уже. Поэтому мне ближе «Сочи»: думаю, они наберут очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.