«Спартак» опубликовал фото Соболева в кепке с изображением дельфина

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала серию фотографий, сделанных во время дороги красно-белых в Екатеринбург на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Нападающий «Спартака» Александр Соболев запечатлён на фото в кепке с изображением дельфина.

Фото: Телеграм-канал «Спартака»

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — «Спартак» состоится в Екатеринбурге в субботу, 7 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«Спартак» набрал 34 очка в 27 матчах и располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. По итогам прошлого тура чемпионата России красно-белые обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. Чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ досрочно оформил санкт-петербургский «Зенит».