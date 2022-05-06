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«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучи в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Сарвели, Глушенков.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Варела, Бальбуэна, Фомин, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин, Н'Жье.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.

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