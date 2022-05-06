Рангник: тен Хаг должен сказать, с какими игроками он хочет работать в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об Эрике тен Хаге, который с нового сезона возглавит английскую команду.

«Эрик тен Хаг должен сказать, с какими игроками он хочет работать. Об этом мы поговорим в конце сезона.

Я положительно отношусь к игрокам, которые сейчас выступают за «Манчестер Юнайтед», и к возможным новичкам. Путь команды может быть правильным, это то, чего мы пытаемся достичь», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, 52-летний тен Хаг возглавляет амстердамский «Аякс» с 2017 года.

Ральф Рангник временно заступил на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2021 года, заняв место после ухода Уле-Гуннера Сульшера.