Рангник: тен Хаг должен сказать, с какими игроками он хочет работать в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об Эрике тен Хаге, который с нового сезона возглавит английскую команду.
«Эрик тен Хаг должен сказать, с какими игроками он хочет работать. Об этом мы поговорим в конце сезона.
Я положительно отношусь к игрокам, которые сейчас выступают за «Манчестер Юнайтед», и к возможным новичкам. Путь команды может быть правильным, это то, чего мы пытаемся достичь», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, 52-летний тен Хаг возглавляет амстердамский «Аякс» с 2017 года.
Ральф Рангник временно заступил на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2021 года, заняв место после ухода Уле-Гуннера Сульшера.
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