В «Химках» прокомментировали дисквалификации Набиуллина и Юрана после матча с «Уфой»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о дисквалификациях защитника Эльмира Набиуллина и главного тренера команды Сергея Юрана по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

«Если смотреть на букву закона: игрок нанёс травму соперника, восстановление после которой займёт больше двух недель — это автоматическая шестиматчевая дисквалификация. Решение все видели — всё принимаем и вопросов нет. Что касается дисквалификации Юрана, то специальный орган КДК принял решение — будем исполнять», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Юран был удалён после матча с «Уфой» за споры с арбитром. Дисквалификация тренера продлится два матча. Набиуллин был удалён за стык с вратарём Александром Беленовым и дисквалифицирован на шесть матчей.