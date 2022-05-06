«Он часть будущего проекта «Барселоны». Хави — о продлении команды с полузащитником

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем продлении контракта с полузащитником Гави.
«Обе стороны хотят продолжить работу вместе, поэтому это отличная новость для болельщиков «Барселоны». Для нас очень важно сохранить Гави.
Гави — часть будущего проекта «Барселоны», у меня прекрасные отношения с его агентом. Мы занимаемся продлением контракта с ним», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
17-летний Гави забил два гола и отдал шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах. Действующее соглашение футболиста с командой истекает в конце следующего сезона.
«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:
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