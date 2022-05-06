Гвардиола: может, я недостаточно хорош, чтобы выиграть с «Манчестер Сити» Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы выиграть Лигу чемпионов с «горожанами».
«Может быть, я недостаточно хорош, чтобы привести «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Никто не знает, победила бы наша команда с другими игроками или с другим тренером. Мы были близки к победе — вы это знаете, мы это знаем – но важно то, что мы собираемся снова попробовать завоевать трофей в следующем сезоне, а затем снова. Я не знаю, способны ли мы выиграть ЛЧ. На этот вопрос я не могу ответить.
Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что люди из Абу-Даби купили этот клуб и инвестировали в невероятные объекты и игроков, как и многие другие клубы в мире, чтобы иметь то, чем мы жили в последние годы, а не просто выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Гвардиолу The Guardian.
- 6 мая 2022
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