Тухель: нет игроков, которые собираются уйти из «Челси», потому что это просто невозможно

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о нападающем команды Ромелу Лукаку.

«Я хочу, чтобы Ромелу Лукаку был важной частью команды. Сейчас он очень важная часть команды на следующий сезон. Нет игроков, которые собираются уйти, потому что это просто невозможно.

Нам нужно поддерживать Лукаку и доверять тому, что мы делаем», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.