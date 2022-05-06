Фанаты «Крыльев Советов» вывесили баннер в честь 80-летия клуба перед матчем с «Динамо»

Сегодня, 6 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

Болельщики самарцев вывести баннер в честь 80-летия клуба. Перед началом противостояния легенды «Крыльев Советов» прошли по кругу почёта на стадионе.

Хозяева открыли счёт в игре на 22-й минуте — отличился Максим Глушенков. Владислав Сарвели сделал передачу вразрез по центру, Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Антон Шунин не дотянулся до мяча.



«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».