Терюшков — о Матюнине: судьи у нас преступники, чтобы на полиграфе проверять?

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил идею проверки арбитра Алексея Матюнина, судившего матч подмосковной команды с «Крыльями», в котором химчане проиграли со счётом 1:4.

«Проверка Матюнина на полиграфе? Я не понимаю подобных вещей. Судьи у нас преступники, чтобы их на полиграфе проверять? Это перегиб, и связан он с какой-то истерией. Я здесь на стороне судей! Они добросовестно выполняют свою работу. Есть же помощники судьи, видеоассистенты.

Бывают ошибки, да, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Использовать полиграф для проверки судей неприемлемо. Кто мешал «Крыльям Советов» забить четыре мяча? А если после каждой игры так каждого судью проверять, то ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.