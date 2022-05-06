«Крылья Советов» — «Динамо»: Бальбуэна сравнял счёт после подачи со штрафного

Сегодня, 6 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.
Бело-голубые сравняли счёт в матче — 1:1 — отличился Фабиан Бальбуэна. Арсен Захарян со штрафного навесил во вратарскую, Бальбуэна оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку.
Хозяева открыли счёт в игре на 22-й минуте — автором гола стал Максим Глушенков. Владислав Сарвели сделал передачу вразрез по центру, Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Антон Шунин не дотянулся до мяча.
«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице. Отметим, что обе команды проиграли в РПЛ по два матча подряд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».
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