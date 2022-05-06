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Тен Хаг: у меня нет запрета на подписание в «Манчестер Юнайтед» игроков «Аякса»

Тен Хаг: у меня нет запрета на подписание в «Манчестер Юнайтед» игроков «Аякса»
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона возглавит «Манчестер Юнайтед», рассказал, что в его контракте нет пункта, запрещающего в будущем подписывать игроков амстердамской команды.

«Нет никакого соглашения, которое запрещало бы мне брать игроков в «Манчестер Юнайтед». Кто из игроков «Аякса» мне интересен? У меня здесь очень хорошие игроки, и это не проблема», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что тен Хаг заинтересован в подписании английской командой нескольких футболистов амстердамского клуба. В частности назывались фамилии защитника Лисандро Мартинеса и нападающего Антони.

В настоящий момент временно исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.

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