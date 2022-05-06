Зиньковский: до пропущенного мяча мы владели инициативой в игре с «Динамо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский подвёл итоги первого тайма в игре с «Динамо».
«В принципе, всё было нормально до пропущенного мяча: владели инициативой, контролировали мяч, создавали моменты, в контратаки выбегали. Потом совершили этот непонятный фол и пропустили. Во втором тайме будем стараться забить и подарить настоящий праздник болельщикам», — сказал Зиньковский в эфире телеканала «Матч».
После перерыва на табло равенство — 1:1. Хозяева открыли счёт в игре на 22-й минуте — автором гола стал Максим Глушенков. Владислав Сарвели сделал передачу вразрез по центру, Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Антон Шунин не дотянулся до мяча.
Бело-голубые сравняли счёт в матче — 1:1 — отличился Фабиан Бальбуэна. Арсен Захарян со штрафного навесил во вратарскую, Бальбуэна оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку.
- 6 мая 2022
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