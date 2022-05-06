«Крылья Советов» — «Динамо»: Глушенков оформил дубль

Сегодня, 6 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.



Максим Глушенков оформил дубль — 3:1. Антон Зиньковский по левому флангу дошёл до лицевой линии и навесил в штрафную, откуда Глушенков пробил головой, а мяч из-под Диего Лаксальта попал в нижний угол.

До этого самарцы второй раз в матче вышли вперёд. Антон Зиньковский прошёл в штрафную с левого края, обыграл Гильермо Варелу и прострелил вдоль ворот, а Владислав Сарвели отправил мяч в пустые ворота.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице. Отметим, что обе команды проиграли в РПЛ по два матча подряд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».