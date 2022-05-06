«Крылья Советов» — «Динамо»: гости сократили отставание в счёте

Сегодня, 6 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.
Бело-голубые сократили отставание в счёте — 3:2. Отличился Вячеслав Грулёв. Денис Макаров накрутил защитника на фланге и сделал пас к штрафной, Даниил Фомин пробил низом, а Грулёв из вратарской переправил мяч в сетку.
До этого самарцы второй раз в матче вышли вперёд. Антон Зиньковский прошёл в штрафную с левого края, обыграл Гильермо Варелу и прострелил вдоль ворот, а Владислав Сарвели отправил мяч в пустые ворота.
«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице. Отметим, что обе команды проиграли в РПЛ по два матча подряд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».
- 6 мая 2022
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:22
-
16:58
-
16:57