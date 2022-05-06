«Крылья Советов» — «Динамо»: Зиньковский забил 4-й гол в ворота гостей

Сегодня, 6 мая, проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.



Антон Зиньковский забил 4-й гол в ворота гостей. Дмитрий Цыпченко разогнал атаку, Владислав Сарвели отдал пас дальше на Антона Зиньковского, который выскочил один на один и вогнал мяч в ближний угол ворот Антона Шунина.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 38 очков в 27 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице. Отметим, что обе команды проиграли в РПЛ по два матча подряд.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».