«Крылья Советов» разгромили «Динамо» со счётом 5:2

Сегодня, 6 мая, проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Крылья Советов» — «Динамо», сильнее оказались самарцы — 4:2.

Хозяева открыли счёт в игре на 22-й минуте — отличился Максим Глушенков. Владислав Сарвели сделал передачу вразрез по центру, Глушенков подхватил мяч, выскочил один на один и пробил в дальний угол — Антон Шунин не дотянулся до мяча. Затем бело-голубые сравняли счёт в матче — 1:1 — отличился Фабиан Бальбуэна. Арсен Захарян навесил со штрафного во вратарскую, Бальбуэна оторвался от опекуна и головой переправил мяч в сетку.

После этого подопечные Игоря Осинькина второй раз в матче вышли вперёд. Антон Зиньковский прошёл в штрафную с левого края, обыграл Гильермо Варелу и прострелил вдоль ворот, а Владислав Сарвели отправил мяч в пустые ворота. Затем Максим Глушенков оформил дубль — 3:1. Антон Зиньковский по левому флангу дошёл до лицевой линии и навесил в штрафную, откуда Глушенков пробил головой, а мяч из-под Диего Лаксальта попал в нижний угол.



На 74-й минуте бело-голубые сократили отставание в счёте — 3:2. Отличился Вячеслав Грулёв. Денис Макаров накрутил защитника на фланге и сделал пас к штрафной, Даниил Фомин пробил низом, а Грулёв из вратарской переправил мяч в сетку. После этого 4-й гол самарцев забил Антон Зиньковский, а на 94-й минуте Сергей Пиняев установил итоговый счёт в игре — 5:2.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».