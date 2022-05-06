Врач рассказал, нужна ли Беленову операция после жёсткого столкновения в матче с «Уфой»

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий высказался о характере травмы вратаря «Уфы» Александра Беленова, которую тот получил в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

«Я считаю, что операцию на правом голеностопе делать не нужно. Что касается левого колена, то коллатеральная связка — это достаточно принципиальный вопрос: здесь нужно понимать, есть стабильность или нет. Если связка хорошо выполняет свою функцию, и сустав стабилен, то оперировать не надо. Но всё зависит от состояния колена, сил мышц бедра, которые также участвуют в стабилизации колена. Если стабильности нет, то встаёт вопрос об операции. Здесь всё индивидуально, нет стопроцентного показания», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.