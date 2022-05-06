Московское «Динамо» пропустило пять голов в одном матче впервые за 10 лет

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:2.
Московская команда пропустила пять мячей в одном матче впервые с марта 2012 года. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Тогда подопечные Сергея Силкина уступили 1:5 «Зениту» в рамках 35-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2011/2012. У «Динамо» тогда отличился Кевин Кураньи, а за клуб из Санкт-Петербурга забивали Доменико Кришито, Сабольч Хусти, Сергей Семак и Александр Кержаков, оформивший дубль.
«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице.
- 6 мая 2022
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