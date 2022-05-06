Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал крупное поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ.
«Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.
Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 1-0, сравняли счёт во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 3-1. У нас была хорошая возможность сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счёт на табло», — передает слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 6 мая 2022
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:22
-
16:58
-
16:57