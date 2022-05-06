Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал крупное поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал крупное поражение от «Крыльев Советов»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ.

«Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.

Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 1-0, сравняли счёт во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 3-1. У нас была хорошая возможность сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счёт на табло», — передает слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Новость по теме
Кобелев объяснил, с чем связано крупное поражение «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022