Главный тренер «Динамо» Шварц прокомментировал крупное поражение от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение команды от «Крыльев Советов» (2:5) в 28-м туре РПЛ.

«Хотелось бы начать пресс-конференцию с поздравления футбольного клуба «Зенит», который на прошлой неделе стал чемпионом России. Также сегодня хотелось бы поздравить «Крылья Советов» с одержанной победой в день юбилея команды.



Если говорить в целом об игре, то она была очень эмоциональной и в данном соперничестве нам постоянно приходилось догонять, мы пытались вернуть эту встречу. Проигрывали 1-0, сравняли счёт во втором тайме. Потом вы знаете, как складывалась игра, мы проигрывали 3-1. У нас была хорошая возможность сравнять счёт, но, к сожалению, нам это не удалось. «Крылья Советов» проводили разящие контратаки, в которых поражали наши ворота. Итоговый результат всем известен, счёт на табло», — передает слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.