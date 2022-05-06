Губернатор Самарской области: «Спартак» — не та команда, в которую стоит идти Осинькину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал возможное назначение главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».

«Когда мы назначили Осинькина, болельщики называли его физруком, а сейчас по праву носят на руках. На мой взгляд, Осинькин – лучший тренер в лиге. Мы своё предложение уже сделали, но решение о будущем будет его решением. Мы сделаем всё от себя зависящее. Сегодня «Крылья» и Игорь Витальевич — это неразрывное звено. Я считаю, что «Спартак» – не та команда, в которую стоит идти Осинькину», — приводит слова Азарова Metaratings.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах.