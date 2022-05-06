Александр Мостовой: «Динамо» сдулось — это не поддаётся объяснению и логике

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев Советов (2:5) в 28-м туре РПЛ.
«Динамо» сдулось — это не поддаётся объяснению и логике. Хотя я понимаю, почему так всё произошло. Когда они проиграли «Уралу», а «Зенит» стал чемпионом, мне всё стало понятно. «Урал» они недооценили, а когда спохватились, было уже поздно. Я последние три тура смотрю на многие команды так: кому надо, а кому — нет.
Вы помните, как «Крылья Советов» сыграли с «Ростовом», «Химками», «Уфой»? Когда они набрали определённое количество очков, то начали играть как хотят. Сегодня было ясно, что они будут сверхмотивированными, ведь у них юбилей клуба, играют дома. Хочешь, не хочешь, а самарцам надо было выложиться полностью, иначе бы их никто не понял. Я ожидал, что «Крылья Советов» обыграют «Динамо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 6 мая 2022
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