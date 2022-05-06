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«Ювентус» выкупит права на футболиста «Эвертона»

«Ювентус» выкупит права на футболиста «Эвертона»
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Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед высказался о нападающем команды Мойзе Кине.

«Мойзt Кин? Мы хотим, чтобы он забивал по 25 голов за сезон, у него огромный потенциал», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

22-летний Кин — воспитанник «Ювентуса». Он ушёл из команды в 2019 году, перейдя в английский «Эвертон». Также итальянский футболист выступал на правах аренды за французский «ПСЖ».

Соглашение между «Эвертоном» и Кином истекает в 2023 году. По сведениям источника, «Ювентус», за который Кин играет на правах аренды, выкупит права на футболиста.

В нынешнем сезоне Кин в 40 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость Кина оценивается порталом Transfermarkt в € 28 млн.

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