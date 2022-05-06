«Тоттенхэм» нашёл замену для Антонио Конте. Отступные — € 11,7 млн
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Главный тренер английского «Брайтона» Грэм Поттер является первым претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Антонио Конте покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, будущее итальянского специалиста в команде окажется под вопросом, если «Тоттенхэм» не сможет пробиться в Лигу чемпионов.
В случае увольнения Конте «Тоттенхэм» постарается назначить на занимаемую им в данный момент должность наставника «Брайтона» Поттера, за которого придётся выплатить сумму отступных в размере € 11,7 млн.
«Тоттенхэм» набрал 61 очко в 34 матчах английской Премьер-лиги и занимает в турнирной таблице пятое место. «Брайтон» расположился на девятой позиции, набрав в 35 встречах 44 очка.
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