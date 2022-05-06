«Тоттенхэм» нашёл замену для Антонио Конте. Отступные — € 11,7 млн

Главный тренер английского «Брайтона» Грэм Поттер является первым претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Антонио Конте покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, будущее итальянского специалиста в команде окажется под вопросом, если «Тоттенхэм» не сможет пробиться в Лигу чемпионов.

В случае увольнения Конте «Тоттенхэм» постарается назначить на занимаемую им в данный момент должность наставника «Брайтона» Поттера, за которого придётся выплатить сумму отступных в размере € 11,7 млн.

«Тоттенхэм» набрал 61 очко в 34 матчах английской Премьер-лиги и занимает в турнирной таблице пятое место. «Брайтон» расположился на девятой позиции, набрав в 35 встречах 44 очка.