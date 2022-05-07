Губернатор Самарской области: болельщики «Крыльев» готовы носить Осинькина на руках

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:2) в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Потрясающие эмоции. Это действительно общая победа всех, кто любит футбол, всех, кто любит спорт, всех, кто переживает, кому не всё равно, что происходит на нашей родной земле — в Самарской области. Огромное спасибо поколениям болельщиков «Крыльев Советов», которые всегда были с командой. Не важно, где мы – в первой лиге, во второй, в ФНЛ. Настоящий болельщик всегда с командой. Это в нашем характере – мы своих не бросаем, а клуб «Крылья Советов» – это свои.

На мой взгляд, именно в такой игре проявляется величие футбола. Когда игра комбинационная, когда есть желание играть красиво со стороны обеих команд. И сегодня обе команды сделали все, чтобы порадовать болельщиков – поклонников великой игры. Спасибо нашим гостям, они играли замечательно, но «Крылья» сегодня были сильнее. Болельщики готовы носить Осинькина на руках по праву. Потому что, на мой взгляд, это сегодня лучший тренер в лиге. У меня лично в этом нет сомнений. Мы Игорю Витальевичу уже сделали предложение. Мы заинтересованы, чтобы он продолжил работу в нашем клубе. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Но, конечно, это будет его решение. Ещё раз подчеркну, что Игорь Витальевич и «Крылья Советов», на мой взгляд, – неразрывное звено», — цитирует политика «Сова».