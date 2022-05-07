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«Барселона» планирует подписать вундеркинда «Байера» в 2023 году

«Барселона» планирует подписать вундеркинда «Байера» в 2023 году
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Нападающий леверкузенского «Байера» Флориан Вирц входит в сферу интересов испанской «Барселоны», которая планирует подписать футболиста в 2023 году. Об этом сообщает Fichajes.

19-летний Вирц стал игроком «Байера» в 2020 году, перейдя из «Кёльна» за € 200 тыс. В нынешнем сезоне немецкий футболист забил 10 голов и отдал 14 голевых передач в 31 матче во всех турнирах. Соглашение Вирца с «Байером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

В прошлом году Вирц дебютировал за основную сборную Германии и провёл в её составе четыре матча.

«Барселона» обыграла «Мальорку» и вышла на 2-е место в Примере:

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