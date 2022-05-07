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Эриксен может остаться в «Брентфорде», игроком интересуются «Лестер» и «Тоттенхэм»

Эриксен может остаться в «Брентфорде», игроком интересуются «Лестер» и «Тоттенхэм»
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, чей контракт с командой истекает в конце сезона, может остаться в клубе и на следующий год. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, подписать 30-летнего датского футболиста хотят «Лестер» и «Тоттенхэм», за который Эриксен выступал с 2013 по 2020 год.

Состав «Брентфорда» Эриксен пополнил в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона с возможностью продления ещё на год. За новую команду в восьми матчах полузащитник отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь. Позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».

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