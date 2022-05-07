Григорян: может ли клоун играть в финале Лиги чемпионов? Я скажу, что может, я ведь играл

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался после ничьей команды в матче 9-го тура женской Суперлиги с «Локомотивом» (1:1).

«Я понимаю, вы ждёте от меня клоунады и т.д., я вам интересен. На самом деле мне есть, где высказаться, я почти каждый день на телевидении. Поэтому нахрена вы мне нужны? (смеётся). Я вернулся в Россию, выиграв чемпионат Армении, впервые за всю историю армянского футбола выйдя в группу. А здесь меня встретили: «О, мы вас так ждали». А мои достижения вообще не учитываются.



Если говорить о женском футболе, ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Да, я играл в Лиге чемпионов, а ты хочешь от меня клоунаду. Клоун может играть в финале Лиги чемпионов? Я скажу, что может, я ведь играл. Думаю, что ты очень отвлекаешься, и мы уже заканчиваем интервью», — рассказал Григорян в эфире телеканала «Матч».