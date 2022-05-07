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«Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив на 96-й минуте

«Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив на 96-й минуте
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Сегодня, 6 мая, проходил матч в рамках 36-го тура Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, сильнее оказались хозяева — 2:1.

Счёт в игре на 48-й минуте открыл Пауло Дибала после передачи Мойзе Кина. На 87-й минуте Альберт Гудмундссон с передачи Надима Амири восстановил равенство на табло. На 96-й минуте Доменико Кришито стал автором победного гола генуэзцев, реализовав пенальти — 2:1.

После 36 матчей команда Массимилиано Аллегри занимает четвёртое место в национальном итальянском первенстве. Команда из Генуи находится на 18-м месте. Лидирует в Серии A «Интер», набравший по итогам 36 матчей 78 очков. При этом у «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 очков.

Италия - Серия А. 36-й тур
06 мая 2022, пятница. 22:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Дибала – 48'   1:1 Гудмундссон – 87'   2:1 Кришито – 90+6' (пен)
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