«Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив на 96-й минуте
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Сегодня, 6 мая, проходил матч в рамках 36-го тура Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, сильнее оказались хозяева — 2:1.
Счёт в игре на 48-й минуте открыл Пауло Дибала после передачи Мойзе Кина. На 87-й минуте Альберт Гудмундссон с передачи Надима Амири восстановил равенство на табло. На 96-й минуте Доменико Кришито стал автором победного гола генуэзцев, реализовав пенальти — 2:1.
После 36 матчей команда Массимилиано Аллегри занимает четвёртое место в национальном итальянском первенстве. Команда из Генуи находится на 18-м месте. Лидирует в Серии A «Интер», набравший по итогам 36 матчей 78 очков. При этом у «Милана», имеющего одну игру в запасе, 77 очков.
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