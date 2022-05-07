Хави заявил, что «Барселона» организует «Бетису» коридор почёта за победу в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда организует «Бетису» коридор почёта за победу в Кубке Испании.



«Мы сделаем коридор для «Бетиса». Это проявление уважения и спортивного духа. Они этого заслуживают. «Бетис» выиграл Кубок Испании, турнир, где мы участвовали. Надо учить болельщиков уважению, не делать этого было бы ошибкой. Мы говорили об этом в раздевалке, игроки поддержали. В своё время я делал коридор для «Реала». Нужно уважать соперника», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

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Матч между «Бетисом» и «Барселоной» в рамках 35-го тура чемпионата Испании состоится на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье 7 мая. Начало — 22:00 мск.



Напомним, что в финале Кубка Испании «Бетис» обыграл «Валенсию» в серии пенальти.