Паредес — о свисте в адрес Месси: на это невозможно повлиять, но это безумие

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о свисте болельщиков команды в адрес нападающего Лионеля Месси.
«Когда начался свист, я не мог поверить в это. На это невозможно повлиять, но это безумие. Это неприятно, потому что я знаю Лео, как много он даёт команде. Он всегда старается ради «ПСЖ». По правде говоря, этот свист беспокоит», — цитирует Паредеса TyC Sports.
В ходе текущего сезона фанаты «ПСЖ» неоднократно освистывали Месси во время матчей.
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 31 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 9 голов, а также отдав 13 результативных передач. Паредес сыграл в 22 играх. На его счету 1 гол и 2 передачи.
После 35 матчей «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 79 очков. Парижане досрочно стали чемпионами страны.
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