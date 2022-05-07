Доменико Кришито прокомментировал победу «Дженоа» над «Ювентусом»
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Защитник «Дженоа» Доменико Кришито прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в рамках 36-го тура Серии А.
«Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться. Я рад сегодняшним трём очкам, поскольку мы сохранили маленький свет и всё ещё можем верить в спасение от вылета. Борьба за то, чтобы остаться в Серии А, настолько напряжённая, что мы должны бороться до самого конца. Мы должны сыграть против «Наполи» с той же решимостью, что и сегодня вечером, потому что мы пропустили, но никогда не переставали верить», — цитирует Кришито Sky Sport Italia.
После 36 матчей «Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Ювентус» находится на четвёртой позиции. В активе команды 69 баллов.
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