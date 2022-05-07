Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в 36-м туре чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).
«Мы упустили слишком много моментов. С «Интером» этого не произойдёт. Мне жаль, что мы не выиграли матч, который проходил хорошо. Мы должны были выиграть со счётом 2:0, но не сделали этого. Нам нужно прибавлять, потому что у нас впереди финал Кубка Италии. Жаль, что проиграли, даже если с точки зрения таблицы не имело значения. Если ты не забиваешь, ты проигрываешь свои игры», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «Ювентус» утратил шансы выиграть чемпионат Италии нынешнего сезона. Команда не сможет подняться выше третьего места в турнирном зачете. 11 мая «Ювентусу» предстоит провести матч с «Интером» в финале Кубка Италии.
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