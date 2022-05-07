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Луис Суарес готов вернуться в «Барселону»

Луис Суарес готов вернуться в «Барселону»
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Уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

По данным источника, Суарес готов пойти на сокращение заработной платы, если получит предложение от «Барселоны».

Ранее сообщалось, что к Суаресу проявляет интерес «Интер Майами» и «Фенербахче.

Напомним, Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 10 млн.

Всего за карьеру в «Барселоне» Суарес принял участие в 283 матчах, в которых записал в свой актив 195 голов и сделал 113 результативных передач.

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