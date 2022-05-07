Луис Суарес готов вернуться в «Барселону»
Поделиться
Уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес может вернуться в «Барселону», сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».
По данным источника, Суарес готов пойти на сокращение заработной платы, если получит предложение от «Барселоны».
Ранее сообщалось, что к Суаресу проявляет интерес «Интер Майами» и «Фенербахче.
Напомним, Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 10 млн.
Всего за карьеру в «Барселоне» Суарес принял участие в 283 матчах, в которых записал в свой актив 195 голов и сделал 113 результативных передач.
Новость по темеЛуис Суарес намекнул, что уйдёт из «Атлетико» в конце сезона
Комментарии
- 7 мая 2022
-
06:13
-
05:58
-
05:46
-
05:37
-
04:55
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:32
-
03:20
-
02:53
-
02:43
-
02:33
-
02:20
-
01:54
-
01:30
-
01:07
-
00:50
-
00:21
-
00:18
-
00:18
-
00:09
-
00:09
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 6 мая 2022
-
23:28
-
23:24
-
23:17
-
23:10
-
23:10
-
22:58
-
22:51
-
22:31
-
22:22
Партнерский контент